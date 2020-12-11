«Въезд в город наглухо встал». В Перми на пешеходном переходе возле Леруа Мерлен столкнулись два автобуса и автомобиль

ДТП в Перми у ТЦ "Леруа Мерлен". Фото: страница "ЧП ДТП Пермь" в Instagram.

- Въехать в Пермь по шоссе Космонавтов невозможно, въезд в город наглухо встал! – предупреждают коллег-водителей в соцсетях очевидцы. – Выезд с улицы Мира также невозможен!

Под конец рабочей недели в вечерний час пик произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Перед развязкой на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Мира прямо на пешеходном переходе у остановки «Улица милиционера Власова» произошло ДТП.

В итоге на шоссе Космонавтов оказалась заблокирована полоса, ведущая в город. Люди поехали в объезд, и в результате запечатанной оказалась улица Мира.

На фотографии, опубликованной на странице паблика «ЧП ДТП Пермь» в Instagram, видно, что «поцеловались» два автобуса, с которыми столкнулась легковушка.

- Произошло столкновение двух пассажирских автобусов, один из которых отъезжал от остановки, а также автомобиля «Тойота», - прокомментировали в краевом подразделении ГИБДД. – Пострадавших нет. Движение уже восстановлено.