При поддержке Сбера более 1300 подростков Прикамья освоили предпринимательские навыки

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7 декабря 2020 года состоялся финал регионального конкурса бизнес-проектов «Бизнес kids», инициированного НО «Пермским фондом развития предпринимательства». Это заключительный этап первой в Пермском крае комплексной акселерационной программы по предпринимательству для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет. Эксперты Сбера принимали участие в реализации программы на всех этапах ее реализации.

За три месяца реализации в программе приняли участие 1300 школьников Пермского края. Команды прошли обучающий курс по бизнес-проектам с преподавателями-практиками и действующими предпринимателями, приняли участие в деловой онлайн-игре QuestBusiness и открытых встречах с экспертами, среди которых были и специалисты Сбербанка, и собственниками предприятий, получили индивидуальные консультации от бизнес-наставников.

По итогам программы команды создали собственные бизнес-проекты, прошли отборочные этапы конкурса, и в финале 33 из 238 команд презентовали свои идеи экспертному жюри в шести номинациях.

Победителями регионального конкурса бизнес-проектов «Бизнес Kids» стали:

1 место: команда KARA MODELS в лице Екатерины Малковой, ученицы гимназии №10, и Каролины Мамедовой, ученицы лицея №8. Проект «Модельное агентство KARA MODELS».

2 место: команда «Твое время» в лице Алины Гладких, ученицы МАОУ Кондратовская средняя школа. Проект Dei Perfecta – модельная студия и школа эстетического воспитания.

3 место: команда Colorat в лице Ланы Жижелевой, ученицы МАОУ «Школа №5» города Березники, Софьи Сарафановой и Екатерины Поповой, учениц МАОУ Юговская средняя школа. Проект Vopse te- i hainele (Vh) – магазин одежды с авторскими рисунками и одежды-раскраски.

Евгений Плаксин, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Я поздравляю всех участников, финалистов и, конечно же, победителей конкурса «Бизнес kids». Вы находитесь в невероятно увлекательном возрасте и можете себе позволить делать всё – экспериментировать, заниматься творчеством и воплощать свои самые невероятные идеи. Продолжайте заниматься бизнесом и все у вас обязательно получится!»

Команды-победители получат денежные призы в размере 130, 100 и 70 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов, а также возможность стажировок у пермских предпринимателей. Остальные команды получат памятные призы от партнеров конкурса: книги из корпоративной библиотеки ПАО Сбербанк; экскурсии в технопарк Morion Digital и на завод «Инкаб»*, день на съемках онлайн курса группы компаний «Каменный город»*, один день в компании наставника* (*после стабилизации эпидемиологической обстановки); онлайн курс «Instagram: возможности для бизнеса» от АО «Деловая среда»; обучение в Кванториуме по кванту и индивидуальное сопровождение по созданию прототипа на базе Кванториума.

Ксения Смильгевич, руководитель управления любви Завода «Инкаб»:

«Ценность проекта в том, что на наших глазах рождаются молодые предприниматели, гораздо более свободные, чем мы были в свое время. Приятно смотреть в эти светлые, энергичные лица, которые преодолевают смущение и идут к своей цели. Я уверена, что у каждого из участников большое будущее, просто потому, что они уже делают больше, чем их сверстники. Ведь бизнес – это про действия, а предприниматель – тот, кто делает больше попыток, чем остальные. Я переживаю за каждый проект, особенно за команды из маленьких городов, сёл, ведь найти в себе силы, собраться и сделать – это ценно. Мы сами предприниматели, поэтому поддерживаем людей, которые встают на этот путь».

Конкурс реализован по поручению Правительства при поддержке Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, Некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерства образования Пермского края, Департамента образования города Перми, совместно с АО «Деловая среда», ПАО Сбербанк, Тьюторский центр «Выбор будущего».

Алена Францкевич, руководитель Тьюторского центра «Выбор будущего»,

«А что так можно было?» – ключевая фраза, которую говорят наши участники, и мы рады, что при помощи проекта, школьники могут расширять кругозор, чувствовать в себе силы, иметь в шаговой доступности возможность общаться с настоящими профессионалами предпринимательского дела и создавать собственный проект. Мы все хотим, чтобы дети выросли инициативными, самостоятельными и ответственными, а работа над бизнес-проектом отличный способ стать именно такими».