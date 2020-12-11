Первый рейс «Горнолыжного экспресса» отменили

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по выходным дням. Фото: Василий Вахрин

Первый рейс «Горнолыжного экспресса» отменен.

Электропоезд Пермь-I – Углеуральская – Пермь-I планировали пустить 12 декабря, но он отменен из-за отсутствия снега на горнолыжном комплексе. Следующий рейс запланирован на 19 декабря.

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по выходным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 7.05 (здесь и далее время местное). Стоянки будут на остановочных пунктах: Мотовилиха, Молодежная и станции Левшино.

От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано с временем прибытия и отправления пригородного поезда. На станцию Пермь-I «Горнолыжный экспресс» будет возвращаться в 21.22.