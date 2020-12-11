В Перми построят 12 ледовых городков

Ледового городка на эспланаде в этом году не будет. Фото: Анна Маркова

Сегодня на заседании правительства Пермского края глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с докладом о готовности города к новогодним праздникам.

В этом году акцент сделан на развитие пешеходных новогодних маршрутов. В городе пройдет 425 праздничных мероприятия - это новогодние представления во Дворцах культуры, театральные постановки, онлайн-мероприятия. Наполняемость зала по-прежнему будет составлять 50%, а посетители должны будут находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Всего в городе запланировано возведение 12 ледовых городков, 8 из них в районах города и 4 на Центральном новогоднем маршруте. Подробнее о строительстве ледовых городков будет сообщено дополнительно.

В Перми организовано 5 новогодних маршрутов. На них будет смонтировано более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов.

Центральный маршрут начнется от «Пермских ворот». Ледовый городок будет построен в сквере им. Дзержинского. В Театральном сквере после 20 декабря появится новогодняя ель, созданная пермскими семьями в рамках проекта администрации Перми и музея «PERMM» «Елка невероятных пожеланий», здесь же будет два ледовых объекта.

На Комсомольском проспекте в маршрут вошла набережная Камы с украшением и ледовыми объектами, Соборная площадь, по-особенному в этом году будет украшен Тихий Компрос. У Дворца культуры им. Солдатова началось строительство ледового городка.