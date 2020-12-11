«Плюс 315 новых заболевших». Опубликована статистика по коронавирусу на 11 декабря

Фото: минздрав Пермского края.

Появились свежие данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 11 декабря в Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 223 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 24 071, - пояснили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01

Из 315 новых инфицированных – 140 мужчин, 166 женщин и 9 детей (пять мальчиков и четыре девочки). Среди тех, кто младше 45 лет – 91 человек, 135 человек в возрасте 45-65, 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

В настоящий момент в лечебные учреждения края госпитализированы 2028 человек. 102 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Коронавирус за сутки унес жизни 17 пациентов, еще 11 инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний.