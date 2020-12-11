Как будет ходить в Перми общественный транспорт в новогоднюю ночь и зимние каникулы

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В этом году в Перми запрещены все массовые гуляния, не будет концертов на эспланаде, поэтому общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать только до 23 часов.

- 1 и 2 января общественный транспорт Перми будет ходить по воскресному расписанию, на линию выйдет 50 процентов машин, - рассказал на заседании правительства министр транспорта Андрей Алякринский. – С 3 по 10 января - по воскресному расписанию.

По выходным и в зимние каникулы будут запущены железнодорожные экспрессы до горнолыжных курортов. С 12 декабря – в «Губаху». Электропоезд будет ходить до станции Углеуральская, а со 2 января маршрут будет продлен до Кизела. А со 2 января откроется движение «Такман-экспресса».

Также, как сообщил министр транспорта, 2 и 3 января можно будет бесплатно съездить на скоростном электропоезде «Ласточка» по маршруту Пермь – Краснокамск – Пермь.