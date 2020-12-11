Стало известно, как будут работать в зимние каникулы в Перми поликлиники и больницы

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- В течение всех новогодних каникул стационары в Пермском крае, в том числе и принимающие ковидных больных, будут работать круглосуточно, - принимать, оперировать и лечить,- рассказала на заседании правительства министр здравоохранения Анастасия Крутень. - Все праздники круглосуточно будут работать травмпункты, скорая помощь и экстренная стоматологическая помощь по адресу улица Братьев Игнатовых,4.

Медицина катастроф с 25 декабря и вплоть до 10 января будет переведена на режим повышенной готовности.

Неотложная помощь при поликлиниках с 1 по 10 января работает ежедневно с 8 до 24 часов.

В поликлиниках дежурные участковые, педиатры и акушеры-гинекологи будут вести прием 2, 5 и 8 января с 8 до 18 часов.

Как сообщила Анастасия Крутень, основными причинами вызовов пермяками скорой помощи во время новогодних праздников обычно становятся гипертонические кризы и травмы.