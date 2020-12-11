В Перми спасли водителя, которого зажало в машине после ДТП

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
Фото: Василий Вахрин
В Перми 10 декабря произошло ДТП на конечной остановке трамвая №2. Столкнулись «ВАЗ-2107» и «КИА». В аварии пострадали четыре человека. В «Жигулях» водителю зажало ногу, он не мог выбраться из разбитого автомобиля.
На место приехали пожарные, которые освободили его и передали медикам, мужчину госпитализировали. В иномарке травмы получили три человека. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
«От кабины осталось одно железо». На трассе Пермь-Березники столкнулись две Газели
На месте работают сотрудники ГИБДД (подробнее...)
В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, сколько детей погибло в ДТП с начала года
Всего в регионе произошло 276 с несовершеннолетними (подробнее...)