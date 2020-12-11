В Перми спасли водителя, которого зажало в машине после ДТП

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Фото: Василий Вахрин

В Перми 10 декабря произошло ДТП на конечной остановке трамвая №2. Столкнулись «ВАЗ-2107» и «КИА». В аварии пострадали четыре человека. В «Жигулях» водителю зажало ногу, он не мог выбраться из разбитого автомобиля.

На место приехали пожарные, которые освободили его и передали медикам, мужчину госпитализировали. В иномарке травмы получили три человека. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

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