Трактор проломил стену кафе в центре Перми

Трактор случайно задел стену из пеноблоков и проломил ее. Фото: Анна Маркова

В Перми вчера, чистящий дорогу трактор, случайно задел пристрой кафе на улице Крисанова, 24. Трактор проломил стену из гипсоблоков летней веранды.

Повреждения оказались не очень серьезные, около 1 квадратного метра. Тем не менее, трактористу придется отвечать за свою невнимательность. На песто были вызваны сотрудники полиции, которые проведут проверку по факту произошедшего.

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