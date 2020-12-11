В Пермском крае выходные будет морозно и без снега

В Прикамье пока не собираются приходить снегопады, но морозы в ближайшие дни слабыми не будут. Фото: Анна Маркова

В Прикамье пока не собираются приходить снегопады, но морозы в ближайшие дни слабыми не будут.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –19,–14°, при прояснениях –25,–20°, днем –14,–9°.

В субботу 12 декабря переменная облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –17,–12°, в горах до –22°, днем –13,–8°.

В воскресенье тоже обещает быть морозным, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –15,–10°, при прояснении до –20°, днем –13,–8°.