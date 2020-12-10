Сбер наградил лучших экспортров

Фото: Сбер Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сбер принял участие в международном экспортном форуме «Сделано в России». В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», генеральным партнером которой стал Сбер.

13 лучших экспортеров страны получили свои награды из рук первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова и заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова. Всем победителям был вручен бонусный пакет от экосистемы Сбера: скидки и доступы к сервисам компаний СберЛогистика и СберРешения, включая новый сервис «Новостной мониторинг».

Из регионов присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк победителями окружного этапа стали компании в 3 номинациях:

- Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Нижегородский масложировой комбинат» (Нижегородская область)

- Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «ИТ Профессиональные решения» (Пермский край)

- Номинация «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»

Победитель: ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан)

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

««Экспортер года» - уникальное мероприятие для бизнес-сообщества, единая коммуникационная площадка для обсуждения проблем, знакомства с лучшими практиками. Я благодарю всех участников конкурса «Экспортер года» из Приволжского федерального округа за активность и лидерскую позицию. И от всей души поздравляю победителей».

Форум «Сделано в России» — международная площадка, на которой экспортёры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. Организатором форума выступил АО «Российский экспортный центр».

Ключевая тема форума в этом году: «Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта». Круглые столы форума были посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг.