«Болезнь переносит тяжело». Восьмилетний Леша, которого пермяки спасали от COVID-19, получил первый отрицательный анализ

Леша поправляется благодаря помощи десятков неравнодушных людей. Фото: семейный архив.

- Мы с Лешей все еще в больнице, он очень тяжело переносит болезнь, но пик мы уже прошли, повторный анализ отрицательный! – рассказывает о здоровье восьмилетнего Алеши Утробина мама.

В конце ноября, возвращаясь в реабилитации в столичной клинике, Леша заболел коронавирусом. Врачи порекомендовали ему аппарат, который лечит и восстанавливает легкие. Помочь приобрести его семье помогли неравнодушные люди.

И сейчас мальчику стало немного лучше, он пока еще на кислороде, но уже на минимальных значениях, температура небольшая еще держится.

- В скором времени ждем перевода в другое отделение и очень надеемся, что все придет в норму и мы, наконец, сможем вернуться домой, - говорит мама мальчика. - Аппарат хорошо выводит мокроту из легких, мы интенсивно с ним работаем! Огромное спасибо всем за поддержку и помощь, которая пришла вовремя и надеюсь, мы смогли избежать самого страшного, благодаря каждому, кто нам помогал, молился за нас и верил!