«Нашла на тротуаре». 71-летняя пермская пенсионерка попалась на краже с банковской карты

В ходе предварительного следствия бабушка признала свою вину и возместила ущерб потерпевшей, поэтому наказание было не столь строгим. Фото: архив "КП"

10 декабря Свердловский районный суд сообщил о назначении наказания 71-летней пермячке, которую суд признал виновной в «Краже», совершенной с банковского счета.

В августе 2020 года пожилая женщина возвращалась домой после утренней прогулки по набережной. На тротуаре она нашла банковскую карту и отправилась с ней в магазин. Купила продуктов, расплатилась. Пожилую злоумышленницу быстро вычислили и завели уголовное дело.

В ходе предварительного следствия бабушка признала свою вину, возместила ущерб потерпевшей, а также принесла ей извинения.

- Суд признал подсудимую виновной в краже, совершенной с банковского счета, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.