Где и когда пермякам можно покататься на городских катках бесплатно

В проекте "Ледовый сезон" примут участие восемь муниципальных катков. Фото: Мария ЛЕНЦ

13 декабря в Перми состоится открытие «Ледового сезона». В проекте примут участие восемь муниципальных катков, которые будут доступны для бесплатного посещения. Попасть на самые популярные из них можно будет после предварительной регистрации.

Покататься бесплатно можно будет на муниципальных катках – «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Посещать катки бесплатно смогут все желающие по вторникам, пятницам и воскресеньям с 19.00 до 22.00. Детям до 7 лет с одним сопровождающим можно будет посещать катки со своим инвентарем бесплатно в любой день, пока там не ведутся работы по подготовке льда или не проходит учебно-тренировочный процесс.

На самые популярные катки – «Юность» и «Гайва» можно будет попасть только по предварительной регистрации на портале умный-спорт.рф, а также на сайтах учреждений «Темп» (каток «Гайва») и «Орленок» (каток «Юность»).

Вход на остальные 6 катков регистрации не требует. Посетителей просят в раздевалках использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Начало проекта «Ледовый сезон» 13 декабря в 19.00.