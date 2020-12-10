В ГИБДД сообщили подробности аварии с двумя Газелями на трассе Пермь-Березники

36-летний водитель на Газели выехал на встречную полосу. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«КП» уже писала, что утром в четверг, 10 декабря в Пермском крае произошло серьезное ДТП. Столкнулись две Газели, кабина одной из них превратилась в груду покореженного железа.

- Авария произошла в 06.20 на 102 км автодороги «Пермь – Березники», - сообщили подробности в краевом УГИБДД. - По предварительной информации, столкновение произошло по причине того, что 36-летний житель Перми, управляя автомобилем Газель, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГаЗ.

От удара Газель отбросило в левый по ходу движения в кювет. В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинены механические повреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.