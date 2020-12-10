В Перми закрыли часть пешеходной зоны на Комсомольском проспекте

В Перми продолжается капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Фото: Василий Вахрин

В Перми продолжается капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Работы продолжатся и в зимнее время.

С 10 декабря будет закрыто движение для пешеходов по бульварной части Комсомольского проспекта на участке от улицы Пушкина до улицы Революции. Ограничение будет действовать до 31 декабря.

Затем перекроют проезд для автомобилей и общественного транспорта, с 14 по 31 декабря. Автомобилисты не смогут проехать на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции с 8.00 до 20.00.

С 4 по 30 января 2021 года в то же время будет закрыт участок Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Краснова.