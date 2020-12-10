В Перми прошло контрольное тестирование юных пловцов региона

В тестировании приняло участие 16 спортсменов: восемь юношей 13-14 лет и восемь девушек 11-12 лет.

С 8 по 10 декабря в спортивном комплексе «Олимпия» состоялось контрольное тестирование пловцов, отобранных для участия во Всероссийских соревнованиях «Весёлый дельфин». Это новый формат определения лучших спортсменов, принятый Всероссийской федерацией плавания из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» поддержал проведение мероприятия.

В тестировании приняло участие 16 спортсменов: восемь юношей 13-14 лет и восемь девушек 11-12 лет. Все они по итогам краевого первенства «Веселый дельфин», прошедшего в Перми в феврале, были отобраны для участия во всероссийских соревнованиях. Состязания должны были пройти в Санкт-Петербурге в декабре, но из-за коронавируса были перенесены на неопределенный срок.

По итогам тестирования, которое прошло в одно и то же время по всей стране, будут отобраны кандидаты для участия в федеральной целевой программе «Я стану чемпионом!» в спортивном сезоне 2021/2022 годов.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

- Новая реальность диктует свои правила. Одно из них – проведение отбора в таком непривычном формате. Спортсмены плавали по двое, все заплывы записывались на видео, которое впоследствии будет предоставлено во Всероссийскую федерацию плавания вместе с протоколами. Главное, что в условиях пандемии благодаря тестированию у наших юных спортсменов появилась возможность заявить о себе на федеральном уровне.

Заплывы проходили на дистанциях 800 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине. Лучшие результаты в многоборье по сумме трех дистанций (800 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание, 100 метров любым стилем на выбор) показали Александр Беляев из Губахи и Ксения Полетаева из Перми.

Александр Беляев, МАУ «Спортивная школа» (Губаха), победитель соревнований на дистанциях 100 и 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием:

- Я уже участвовал во всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в 2019 году. Тогда я состязался не со своим годом, был младше, но для себя результаты показал. Формат тестирования непривычен. Гораздо лучше плыть, когда есть за кем тянуться. Но из-за пандемии другого выхода нет. Надеюсь, коронавирус не помешает мне добиться своей цели и подтвердить в этом сезоне норматив КМС на каких-нибудь крупных российских стартах.

Ксения Максимова, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанции 800 м вольным стилем:

- При таком формате проведения отбора нет возможности ориентироваться на конкурентов. Поэтому я просто старалась плыть как можно быстрее. Дышала так, что прямо легкие сжимались, когда я плыла. Ещё тренер меня очень поддерживала, это тоже помогало. Конечно, обидно, что из-за пандемии переносятся соревнования. Я очень надеюсь все-таки поехать в Питер на «Весёлый дельфин» и попасть там в число призёров. И ещё одна цель – принять участие в соревнованиях Приволжского федерального округа, которые должны пройти в феврале в Саранске.

Организаторами контрольного тестирования выступили ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Лучшими на дистанциях стали:

800 метров (вольный стиль): Александр Беляев (Губаха), Ксения Максимова (Краснокамск);

200 метров (комплексное плавание): Александр Беляев (Губаха), Полина Аникина (Пермь);

100 метров (вольный стиль): Александр Беляев (Губаха), Ксения Полетаева (Пермь);

100 метров (на спине): Глеб Буслаев (Березники), Елизавета Сымова (Березники);

100 метров (брасс): Полина Аникина (Пермь).

СПРАВКА

АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в тройку крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» - филиал «ПМУ» в г. Пермь; филиал «Азот» в г. Березники Пермского края; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения» в г. Воскресенск Московской области.