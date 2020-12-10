В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, сколько детей погибло в ДТП с начала года

В регионе зарегистрировано 276 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 3 ребенка погибли. Фото: архив "КП"

Пермский край находится на 22 позиции в российском рейтинге по количеству автоаварий с участием детей. А вот в Приволжском федеральном округе - на 6-ой позиции. В ГИБДД по Пермском краю подвели итоги по этим показателям за 11 месяцев.

В регионе зарегистрировано 276 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 3 ребенка погибли. Эти аварии произошли в Нытвенском и Суксунском городских округах и Индустриальном районе.

В ДТП 301 ребенок получил травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились. Чаще всего причинами аварий с участием детей становятся нарушения Правил дорожного движения водителями.

По их вине зарегистрировано 210 ДТП, или 76,1% от общего числа ДТП с участием детей.

- Особую тревогу вызывают происшествия с детьми–пешеходами, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По неосторожности детей-пешеходов произошло 45 (+7,1%)

дорожно-транспортных происшествий, в которых 47 (+14,6) несовершеннолетних пострадали.

Госавтоинспекция Пермского края обращается к родителям с настоятельной рекомендацией повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге и во дворе. Впереди праздничные каникулы и наша общая задача, сделать отдых детей безопасным! Помните, что вы являетесь главным примером для ребенка и ваше грамотное поведение в дорожной среде поможет воспитать дисциплинированных участников дорожного движения.

Уважаемые водители, будьте особенно внимательны при движении в местах массового нахождения детей, в том числе в местах расположения пешеходных переходов. Обязательно применяйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних. Берегите себя и своих близких!