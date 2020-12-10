В Прикамье за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом

В больницах на лечении на сегодняшний день находятся 2038 пермяков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирус выявили еще у 312 человек. Скончались с ковид-инфекцией за прошедшие сутки 34 человека. Всего с начала эпидемии в регионе умер 1191 пациент, у которого был выявлен коронавирус.

К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены 97 пациентов. Выздоровело за сутки 387 человек.

В больницах на лечении на сегодняшний день находятся 2038 пермяков. Роспотребнадзор сообщает, что из новых 312 заболевших, 123 человека проходят лечение в больницах, 189 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из них 107 мужчин, 201 женщина и 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 49 человек, 115 человек в возрасте 45-65, 144 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 756.