В Пермском крае коронавирус обнаружили еще у 312 человек

Из 312 новых инфицированных - 4 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 312 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 123 человека проходят лечение в больницах, 189 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По последим данным 34 пациента с коронавирусом скончались за сутки.

Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 23 756. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 9 декабря – 1,01).

Из 312 новых инфицированных – 107 мужчин, 201 женщина и 4 детей (1 мальчик и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 49 человек, 115 человек в возрасте 45-65, 144 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.