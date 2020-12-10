Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
"Бизнес-новости": Пермь

Евгений Дёмкин: «Мы подготовили уникальное предложение для покупателей»

Торговый дом ПЗСП запускает акцию «Нашли дешевле – снизим цену»
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Приобретая товар напрямую от производителя, клиенты могут воспользоваться специальными предложениями компании.

Приобретая товар напрямую от производителя, клиенты могут воспользоваться специальными предложениями компании.

Торговый дом ПЗСП запускает акцию «Нашли дешевле – снизим цену». Акция действует на газобетонные блоки производства ПЗСП и продлится до конца декабря 2020 года.

В период действия акции Торговый дом ПЗСП предложит клиенту газоблоки производства ПЗСП по цене конкурента, если эта цена окажется ниже, чем цена реализации идентичного товара Торговым домом. Для участия в акции товар конкурента должен быть в наличии, доступен для самовывоза или доставки со сроком не более семи дней с момента обращения. Воспользоваться предложением «Нашли дешевле – снизим цену» могут физические лица.

Чтобы принять участие в акции, покупателю необходимо подтвердить цену конкурента. Подтверждением цены являются: ссылка на страницу товара на официальном сайте конкурента, оригинальный рекламный материал с действующим ценовым предложением на момент совершения покупки или счёт, выставленный конкурентом.

Приобретая товар напрямую от производителя, клиенты могут воспользоваться специальными предложениями компании. Так, в октябре Торговый дом ПЗСП запустил акцию «Зимнее хранение», которая позволяет оплатить товары сейчас, а забрать их весной сразу на строительную площадку. При этом компания предоставляет компенсацию доставки блоков и сопутствующих товаров.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

- Мы подготовили уникальное предложение для физических лиц. Приобретая строительные материалы зимой, покупатели не только могут существенно сэкономить, но и быть уверенными, что смогут получить продукцию высокого качества точно в нужный момент.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.