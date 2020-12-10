Прокуратура: решение о продлении дистанта в школах Пермского края будет принимать оперштаб

Заседание оперштаба, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится в ближайшие дни. Фото: архив "КП"

Прокуратура Пермского края организовала прямой эфир на официальной странице в Instagram с родителями-подписчиками. Одна из тем, которую подняли родители - продление дистанционного обучения в школах.

- Вопрос о продлении дистанта будет принимать оперштаб, все будет зависеть от эпидемиологический обстановки, которая будет складываться в регионе. Напомним, сейчас в Прикамье на удаленном обучении находятся ученики среднего звена 5-11 классов в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском. А также учащихся техникумов и колледжей. Пока они находятся на дистанте до 13 декабря. В удаленный формат переведено и дополнительное образование детей

Заседание оперштаба, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится в ближайшее время.