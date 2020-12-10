На «Азоте» прошли конкурсы профессионального мастерства

Даниил Лучников.

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» одновременно состоялись два традиционных конкурса профессионального мастерства - среди слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики и среди аппаратчиков. В связи с пандемией мероприятия впервые проходили в дистанционном формате.

Конкурс среди слесарей-наладчиков КИПиА состоял из двух частей – теоретической и практической. На первом этапе конкурсантам было предложено решить тест из 40 вопросов. По итогам шестеро лучших прошли на второй этап, где должны своими руками собрать сложную электрическую схему сигнализации измерения температуры. Время на задание ограничено – один час.

Одновременно лучших выявляли и в профессии «аппаратчик». 15 специалистов из разных подразделений вышли по итогам отборочного этапа в финалисты. В основе заданий – проверка знаний и практических умений участников. Конкурс включал в себя тест и технологические задачи. Вопросы из разных сфер: охрана труда, физико-химические основы технологического процесса, устройство оборудования, анализ схем.

Конкурс среди слесарей-наладчиков КИПиА состоял из двух частей – теоретической и практической.

Подводила итоги специальная конкурсная комиссия, в составе которой руководство филиала, начальники подразделений, эксперты производственного обучения. Среди слесарей-наладчиков КИПиА на третьем месте Илья Загуменов, чуть выше оказался Александр Назаров, а лучшим признан Максим Адеев. Среди аппаратчиков на третьем месте Филипп Громов, аппаратчик концентрирования цеха крепкой азотной кислоты, на втором - Вера Босых, аппаратчик гранулирования цеха №3, а кубок победителя достался Татьяне Миняйло, аппаратчику обессоливания воды цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Все призеры получили дипломы и подарки, победителям вручены кубки.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Наше предприятие заинтересовано в квалифицированных кадрах, имеющих большой багаж знаний, а такие конкурсы стимулируют наших сотрудников развиваться, становиться лучше Самое главное, что перед участниками теперь открываются перспективы для профессионального роста. В период пандемии такое мероприятие особенно ценно. Радостно от того, что есть возможность проводить конкурсы. Мы вместе с руководителями цехов смогли перестроиться на дистанционный формат, и конкурс прошел активно и динамично.

СПРАВКА

АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в тройку крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» - филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.