В Перми в ходе рейда арестовали автобус нелегального перевозчика

На перевозчика составили протокол об административном правонарушении. Фото: Василий Вахрин

Департамент транспорта администрации Перми сообщил об аресте нелегального автобуса, который возил пассажиров по маршруту № 3Т «10-й микрорайон – Центральный рынок».

- Перевозчик ООО «Экипаж» систематически нарушал расписание и не выполнял некоторые рейсы целиком, - пояснили причину чиновники. – Например, иногда на линии не было ни одной машины на протяжении трех дней. А согласно федеральному законодательству, это может стать основанием для аннулирования свидетельства на право осуществления перевозки пассажиров.

В сентябре свидетельство было аннулировано, но перевозчик продолжил работу без него, вдобавок на маршруте было обнаружено транспортное средство, не включенное в лицензионный список. Эти факты были выявлены в ходе рейда.

- Сотрудник Управления Ространснадзора составил протокол на перевозчика об административном правонарушении, - пояснили в городском департаменте транспорта. - Если арестованная машина снова окажется на дороге до принятия решения судом, то к перевозчику может быть применена статья Уголовного кодекса РФ.