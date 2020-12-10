«От кабины осталось одно железо». На трассе Пермь-Березники столкнулись две Газели

Кадры с места аварии. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Ранним утром 10 декабря на трассе Пермь - Березники произошло серьезное ДТП. Столкнулись две Газели, удар был настолько сильным, что от одной кабины осталось одно железо, и восстановлению она не подлежит.

- Авария произошла в 20 километрах до поселка Челва, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы ДТП. – Столкнулись Газель NEXT и обычная Газель. Причиной столкновения стало то, что Газель NEXT ехала без фар, водитель второго автомобиля не увидел препятствие, и произошло столкновение. Удар оказался лобовым, но водители обоих транспортных средств чудом остались живы.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства аварии.