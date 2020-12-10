У 100 погибших коров в Пермском крае выявлена рота-коронавирусная инфекция

Массовый падеж скота начался на прошлой неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас на сельхозкооператив в Кудымкарском районе Пермского края наложен карантин. На прошлой неделе здесь начался массовый падеж скота. Сначала было известно о 70 погибших животных, затем их стало более 100.

- До 20 декабря Россельхознадзор будет проводить здесь проверку, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства. – Но уже известно, что после отбора проб у животных была выявлена рота-коронавирусная инфекция. Для человека это заболевание не опасно, так как вирусы от животных не могут передаваться человеку.