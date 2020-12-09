С экс-главы пермского филиала «Россельхозбанка» все-таки взыщут 5 миллионов, которые он получил в виде взятки

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Бывшему руководителю пермского филиала «Рссельхозбанка» не удалось оспорить в кассационной инстанции решение Мотовилихинского суда Перми. По иску прокурора суд постановил взыскать с Якова Демина в пользу государства 5 миллионов рублей. Взятку такого размера банкир получил с пермского бизнесмена за выданный кредит.

- В 2011 году он получил от руководителя одной из коммерческих организаций 5 миллионов рублей за положительное решение о предоставлении кредита, - объяснили в краевой прокуратуре. - Денежные средства под видом займов были переданы его супруге.

Уголовное дело по статье о коммерческом подкупе следователи прекратили в связи с истечением сроков давности. Но в прокуратуре посчитали, что это не мешает изъять у бывшего банкира незаконно полученные деньги в пользу государства, и подали соответствующий судебный иск.

- В рамках исполнения решения суда службой судебных приставов региона наложен арест на земельные участки ответчика общей площадью более 47 тысяч квадратных метров, - сообщили в прокуратуре.