Ночью в Перми похолодает до -25 градусов

- Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики предупреждают, что в Прикамье идут холода.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

Завтра днем, в четверг, будет от -10 до -15 градусов, осадков не ожидается, но возможны гололед, изморозь и туманы, что стоит учитывать автомобилистам.

- Велика вероятность морозных туманов в пятницу и в субботу, когда территория региона окажется под влиянием центральной части барического образования, - отметили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - С четверга в Прикамье установится холодная погода, хотя температурный фон в пределах нормы.

Начало зимы продолжает оставаться малоснежным.

- По данным метеостанции Пермь, высота снежного покрова в городе составляет 12 сантиметров при норме в 25, - сообщают пермские метеорологи. - Высота залегающего снега более 20 сантиметров наблюдается только на востоке Пермского края в районе Губахи. По предварительному прогнозу существенные снегопады ожидаются не раньше середины декабря.