В Прикамье пьяного водитель смог остановить только столб

Водитель автомобиля не пострадал. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Рано утром 9 декабря в Соликамске произошло ДТП. Около 7 часов утра на улице Всеобуча 43-летний водитель на «Ладе» влетел дорожное ограждение.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии опьянения, составлен административный материал для привлечения к административной ответственности.

- В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения, - сообщает ГИДББ по Пермскому краю. - По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.