В Пермском крае суд вынес приговор мужчине за сексуальное насилие над 11-летенй девочкой

Мужчина признан виновным в совершении пяти преступлений.
Фото: Василий Вахрин
В Нытвенском районе вынесли приговор насильнику 11-летней девочки. В мае этого года 23-летний мужчина, находясь в квартире с ребенком, неоднократно совершил сексуальное насилие над 11-летней девочкой. Он признан виновным в совершении пяти преступлений.
- Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений, - сообщает СКР по Пермскому краю
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