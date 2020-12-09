В Пермском крае еще 314 человек заболели коронавирусом

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 23 444. Фото: Александр ГЛУЗ

В Прикамье коронавирус за сутки выявили еще у 314 человек. Из них 102 человека проходят лечение в больницах, 212 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались 28 человек с коронавирусом. Регион возглавляет 14-ю строчку по заболеваемости ковид-инфекцией в стране.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 23 444. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 8 декабря – 1,01).

Роспотребнадзор сообщает - из 314 новых инфицированных - 107 мужчин, 198 женщин и 9 детей (4 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 47 человек, 94 человека в возрасте 45-65, 164 человека старше 65 лет.