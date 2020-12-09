В Перми 32-летний мужчина выпал из окна 10-го этажа

Спасателям пришлось эвакуировать тело погибшего с козырька на землю. Фото: Юлия Лоза

В Перми вчера утром на улице Крупской, 42, разбился мужчина. В районе девяти часов в экстренные службы позвонили очевидцы, которые рассказали, что из окна квартиры на 10-м этаже выпал мужчина.

Он упал на козырек магазина. Приехавшие на место ЧП спасатели спустили тело 32-летнего пермяка на землю и передали полицейским, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем ранее на улице Юнг Прикамья, 35 из окна на третьем этаже выпал молодой человек.

На место вызвали медиков, однако помочь ему они уже не смогли, парень скончался до их прибытия.

Как стало известно «КП», погибшему было 22 года. По факту произошедшего СКР по Пермскому краю проводит проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Раздевайся или прыгай». Выпавшая с 6 этажа девушка рассказала, как оказалась на козырьке пермской многоэтажки

26-летняя девушка ехала на свидание с молодым человеком, а оказалась в квартире с тремя мужчинами (подробнее...)