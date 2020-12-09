В Пермском крае мужчина с ножевым ранением поехал на такси в больницу

Полицейские задержали нападавшего, теперь его ждет суд. Фото: Василий Вахрин

В Чусовом в конце августа мужчина, находясь в одном из кафе города, выпивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья между ним и его 44-летним приятелем произошла ссора. Мужчина разозлился, достал из своей сумки нож и один раз ударил его в живот. Он попытался нанести ему еще один удар, но посетители кафе удержали его.

Раненый вышел из кафе, сел в такси и добрался до больницы, где ему оказали помощь.

- Полученная травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - О случившемся в полицию сообщили из медицинского учреждения.

Нападавшего задержали полицейские. 35-летний мужчина раньше был судим. Теперь ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд.