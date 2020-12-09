Синоптики о погоде в Пермском крае: ночью до – 23 градусов

В ближайшие дни в Прикамье будет морозно и ветрено Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае в ближайшее время погода будет по-настоящему зимней. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха –13,–8°, ночью при прояснении –23,–18°.

10 декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –16,–14° днем –14,9°.