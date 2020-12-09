Топ-5 территорий по заболеваемости коронавирусом за сутки в Пермском крае

Всего в Пермском крае 23 130 заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае по последним данным коронавирус обнаружили еще у 309 жителей. Новые заболевшие проживают в 28 территориях региона. Главным лидером неизменно остается - Пермь, где за сутки выявили - 198 заболевших.

На втором месте по заболеваемости оказался Осинский городской округ – 16 инфицированных, на третьем – Березники - 15 заболевших.

Четвертое место у Октябрьского городского округа 10 жителей с COVID-19. Замыкает пятерку лидеров - Чайковский городской округ – 9 заболевших.

По 7 выявлено в Пермском муниципальном районе и Соликамском городском округе. В Краснокамском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 человек.

В Кунгуре и Большесосновском муниципальном районе по 5 случаев ковида. В Кунгурском муниципальном районе, Очерском и Чернушинском городских округах по 4 случая заражения.

Еще три жителя с COVID-19 обнаружено в Ординском муниципальном округе. По два инфицированных выявлено в Нытвенском и Чердынском городских округах.

Кроме того, по одному в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Это ЗАТО «Звездный», Кудымкарский и Юсьвенский муниципальные округа, Кишертский, Бардымский, Куединский, Сивинский и Частинский муниципальные районы, а также Верещагинский, Лысьвенский, Оханский и Суксунский городские округа.

Всего в Пермском крае 23 130 заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья.