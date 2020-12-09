В Пермском крае КАМАЗ влетел в автомобиль, который на обочине ремонтировал водитель

В ДТП пострадал водитель иномарки. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Нелепое ДТП произошло вчера утром на трассе «М-7 Волга». За рулем КАМАЗа ехал 31-етний житель Перми.

По своей невнимательности он врезался в стоящий на обочине автомобиль «Хендай», который от удара отбросило вперед на 49-летнего водителя иномарки. В этот момент он устранял поломку в моторном отсеке своей машины.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель легкового автомобиля, был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.