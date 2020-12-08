В Пермском медуниверситете объявлен день траура

Фото: ПГМУ

В среду, 9 декабря в Пермском медицинском университете будут отменены все занятия - объявлен день траура в связи со смертью ректора вуза. Ирина Корюкина скончалась 7 декабря в результате осложнений, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.

Прощание с Ириной Петровной Корюкиной пройдет в зале КДЦ (Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14) 9 декабря с 11.15 до 12.45. Как сообщили в ПГМУ, мероприятие будет проходить с учетом эпидемиологической обстановки.

Соболезнования по поводу смерти Ирины Корюкиной прислали многие известные врачи, в том числе из Италии, Великобритании, Германии.

8 декабря Пермский медицинский университет постигла еще одна утрата –также от осложнений, вызванных короновирусной инфекцией, скончался Андрей Николенко - заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи вуза.