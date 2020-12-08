Телеком-аналитики назвали самые популярные смартфоны у жителей Пермского края

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В этом году пермяки при покупке гаджетов отдают предпочтение моделям Xiaomi и Samsung. По данным оператора, более половины от общего объема продаж приходится именно на этих производителей. В сравнении с 2019-ым годом спрос на бренды вырос на 60%.

МегаФон изучил потребительскую активность в собственных каналах продаж с начала года. Топ самых продаваемых смартфонов-2020 выглядит так:

- Xiaomi Redmi 7A 16GB

- Samsung Galaxy A51 64GB

- Samsung Galaxy A10

- Samsung Galaxy A20s 32GB

- Xiaomi Redmi Note 9 64GB

Наиболее востребованные цвета мобильных телефонов у пермяков – черный и серый, а необходимый объем памяти 16 или 64 Гб.

Пермский край также вошел в тройку регионов-лидеров на Урале по спросу на новые модели от Apple, выпущенные этой осенью. По объему продаж новых iPhone наш регион обгоняет только соседняя Свердловская область и жители ХМАО-Югры. Любимцем пермяков стал iPhone 12 128 GB.

«В этом году в Прикамье продажи смартфонов выросли на 10% к аналогичному периоду 2019 года. Спрос на планшеты увеличился на 17% в сравнении с общим объемом продаж до пандемии. Режим самоизоляции также усилил интерес населения к модемам и роутерам. Так, количество проданных устройств для мобильной передачи данных с начала этого года уже на 33% превысило объем, реализованный в 2019 году», - рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.