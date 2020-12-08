«Человек и врач с большой буквы». В Перми от коронавируса скончался главный реаниматолог края

Фото: Минздрав Пермского края

Во вторник, 8 декабря, скончался заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Пермского медуниверситета Андрей Николенко. Последние пять лет он был главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Пермского края

- Острая боль переполняет сердца всех, кто знал этого умного, интеллигентного, доброжелательного, высококвалифицированного врача и такого молодого еще человека, - сообщили в Минздраве. - Ему было всего 48 лет.

С момента объявления эпидемии Андрей Николенко ежедневно проводил видеоконсультации пациентов в перепрофилированных центрах, участвовал в их организации. Сам работал в «красной» зоне. По неофициальным данным, Андрей Николенко скончался от коронавируса.

«Андрей Валентинович был светлым, добрым человеком, прекрасным профессионалом своего дела, учителем и наставником сотен учеников», «Человек и врач с большой буквы» - так отзываются об Андрее Николенко коллеги.

Напомним, накануне стало известно о смерти от осложнений после коронавируса ректора Пермского медуниверситета Ирины Корюкиной.