Сотрудник пермской колонии поставлял осужденным мобильные телефоны

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Каким образом в исправительные колонии попадают мобильные телефоны? Вот, например, таким - начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №29 ГУФСИН России по Пермскому краю за взятки в сумме от 14 до 30 тысяч рублей без проблем проносил на режимную территорию мобильники и передавал их заключенным.

Как выяснили следователи следственного управления по Мотовилихинскому району Перми, взятки гуфсиновцу передавал посредник. Но того от уголовной ответственности за дачу взятки освободили – за активное содействие следствию.

А бывшего сотрудника исправительной колонии скоро будут судить – за получение должностным лицом взятки в значительном размере и пять взяток за незаконные действия.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.