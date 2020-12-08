«Растратила деньги, присвоила вещдоки». В Перми осудили полицейского следователя

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшая начальница отделения по расследованию преступлений против личности Свердловского района Перми сама оказалась преступницей. Женщину признали виновной в присвоении и растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщили в пресс-службе следственного управления СУ СКР.

Она присвоила два золотых кольца, общей стоимостью 38 тысяч рублей, и 1,7 миллиона рублей, изъятых в качестве вещественных доказательств в рамках уголовных дел. Кроме того, не желая особо утруждать себя работой, следовательница не стала вызывать понятых, а просто подделала в протоколе их подписи.

Помимо этого полицейская широко распространила сведения о частной жизни своей коллеги, составлявших ее личную тайну, то есть совершила еще одно уголовное преступление – нарушила неприкосновенность частной жизни.

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили незаконную деятельность следовательницы. Женщина была уволена из органов внутренних дел. А суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей.