В Пермском крае на поддержку семьи и детства ежегодно направляется около 18 миллиардов рублей

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Из 12 нацпроектов, реализуемых в Пермском крае, один из наиболее масштабных - «Демография». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- В рамках исполнения нацпроектов в крае ведутся 50 региональных проектов, - отметил глава региона. - В текущем году на их выполнение предусмотрена серьезная финансовая поддержка – свыше 16,5 миллиарда рублей. На реализацию социальных инициатив в рамках нацпроекта «Демография» направлено более 4,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, обучению и трудоустройству пенсионеров, людей предпенсионного возраста и женщин в декрете.

-Сегодня каждая семья при рождении ребенка получает финансовую поддержку в виде единовременной выплаты, семьи с невысоким доходом получают дополнительные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, а также материнский семейный капитал, - рассказала замминистра социального развития Прикамья Марина Визе. В целом на поддержку семьи и детства направляется порядка 18 миллиардов рублей ежегодно.

Так, в рамках национального проекта «Демография» предоставляется две меры поддержки для семей с детьми: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей. Размер этих выплат составляет 10 703 рубля. Выплачиваются они до достижения ребенком 3-летнего возраста. Финансовую помощь получают более 25 тысяч прикамских семей.