В Перми открываются первые новогодние ярмарки

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные в Перми откроются первые новогодние ярмарки. С 10 по 12 декабря они будут работать в Ленинском районе – возле ТЦ «Айсберг» (улица Попова, 22) (возле ТЦ «Айсберг») и Мотовилихе по адресу: улица Уинская, 10. Здесь можно будет купить продукты: колбасы и мясные деликатесы, полуфабрикаты (пельмени, котлеты, вареники, сырники), молочную продукцию.

Также на ярмарках будут продавать леденцы и расписные пряники, а также новогодние сувениры, в том числе сделанные руками пермских мастеров.

Время работы ярмарок с 12.00 до 20.00.

Кстати, по результатам опросов, 75 процентов жителей Перми утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год. Однако несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимают гаджеты, родители собираются дарить в первую очередь игрушки (42%), затем – сладости (32%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 28% респондентов.