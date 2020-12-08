В Перми открыли новый детский садик и отремонтировали учебное заведение

Детский сад "Академика" на улице Революции. Фото: городская администрация.

В краевом центре продолжают активно строить и ремонтировать школы и детские садики, возводить и обновлять спортплощадки, школьные стадионы и спортзалы. Администрация Перми на протяжении нескольких лет системно занимается созданием социальной инфраструктуры для маленьких пермяков.

В этом году в городе открыли новое здание детского сада «Академика» в Свердловском районе, а в Мотовилихе капитально отремонтировали школу №127. Сейчас строят еще четыре детсадика, три школьных образовательных учреждения и проводят капремонт школы №79.

Так выглядит школа №127 после капитального ремонта. Фото: городская администрация.

Новое здание детского сада «Академика» открылось в ЖК «Гулливер» на улице Революции, 52г.

- Садик рассчитан на 160 мест, в том числе для детей ясельного возраста, - сообщили в департаменте образования администрации Перми. - Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь» безвозмездно передал здание в муниципальную собственность в рамках заключенного соглашения с краевыми и городскими властями. Оборудование приобрели за счет софинансирования из городского, краевого и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, что ранее по такому же принципу компания «Девелопмент-Юг» построила и детский сад на улице Агатовой, 26 в микрорайоне Ива.

Как можно ближе к жилью

Городские власти подчеркивают, что ставят своей задачей повысить доступность дошкольного образования, создать места в детских садах как можно ближе к месту проживания семей. Только за последние шесть лет было создано около 11 тысяч мест в детсадиках. Сейчас строятся новые садики по улицам Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, по улице Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, по улице Байкальской, 26б в Кировском районе. Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, строительство детских садов завершится в этом году, а ввести в эксплуатацию их панируется в первом квартале нового года.

Для комфортного обучения в пермских школах также капитально ремонтируют существующие здания и строят новые.

– В уходящем году для нас было важным максимально качественно провести начатые ремонты, запустить новые объекты, – подчеркнула начальник управления имущественного комплекса департамента образования администрации Перми Рената Шарипова. - Для педагогов и ребят – это всегда большая радость зайти в новое или обновленное здание школы, детского сада. Современные корпуса школ и детских садов благоприятствуют более качественной организации учебного процесса, а комфортные условия – более активной творческой реализации учащихся и педагогов. В этом направлении мы намерены работать и дальше.

– Меня, как представителя городского родительского совета, не может не радовать обновление корпусов образовательных учреждений, проведение капитальных ремонтов и строительство новых школ и садиков, отметил член городского родительского совета Денис Гатаулин. - Конечно, всегда хочется, чтобы у нас быстро появлялись новые школы и детские сады в связи с возрастающей потребностью в новых местах в тех районах, где ведется активная жилая застройка. Отрадно, что администрацией города Перми ведется постоянный анализ такой потребности, с учетом которой и планируется новое строительство образовательных учреждений.

Хроника строительства и капремонтов

Напомним, эпоха строительства школ началась в Перми 5 лет назад с открытия нового корпуса гимназии №11 им. Дягилева. С этого момента было введено в эксплуатацию еще 4 здания: 2 корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, новая школа «Мастерград» на 1200 учеников, новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2. Кроме того, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог».

В 2019 году городские власти начали возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3. Принять ребят они должны будут уже в 2021 году.

В 2020 году начали строить здание школы на улице Юнг Прикамья и объявили конкурс на строительство нового корпуса гимназии №17, 1 сентября после капитального ремонта открылась школа №127.

Также в 2020 году стартовал масштабный ремонт здания школы №79. Раньше здесь располагалась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД». В 2019 году здание передали в муниципальную собственность. После завершения ремонта тут будут заниматься ученики 5-11 классов.

Ежегодно департамент образования проводит локальные ремонтные работы. Так, в этом году были капитально отремонтированы кровли в детских садах «Легополис», «Здорово», «Театр на Звезде», «Конструктор успеха», №87, 97, 296, 419 и фасады четырех образовательных учреждений.

Учащиеся школы №134 и школы «Синтез» получили обновленные спортзалы. Также был проведен текущий ремонт помещений в центре дополнительного образования «Шанс» и гимназии №10, а в школе №136 заасфальтировали прилегающую территорию.