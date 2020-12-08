В Перми 22-летний парень погиб, выпав с третьего этажа

- Фото: Василий Вахрин

В Перми сегодня ночью на улице Юнг Прикамья, 35 из окна на третьем этаже выпал молодой человек.

На место вызвали медиков, однако помочь ему они уже не смогли, парень скончался до их прибытия.

Как стало известно «КП», погибшему было 22 года. По факту произошедшего СКР по Пермскому краю проводит проверку.

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