В Пермском крае коронавирус обнаружили еще у 309 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 130. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирус выявили еще у 309 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что 89 человек проходят лечение в больницах, 220 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались за сутки 29 пациентов с коронавирусом, в больницах находятся 2122 человека.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 130. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,01 (на 7 декабря – 1,02).

Из 309 новых инфицированных – 116 мужчин, 187 женщин и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 52 человека, 122 человека в возрасте 45-65, 129 человек старше 65 лет.