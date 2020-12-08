Сбербанк и АО «Соликамскбумпром» договорились о сотрудничестве

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Компания АО «Стратеджи Партнерс Групп» (консалтинговая компания, дочернее общество ПАО Сбербанк) и АО «Соликамскбумпром» заключили договор на оказание услуг по разработке стратегии развития АО «Соликамскбумпром» до 2035 года и сопровождению стратегии для утверждения условий финансирования ее реализации со стороны ПАО Сбербанк.

В рамках договора консалтинговая компания окажет содействие АО «Соликамскбумпром» в определении перечня привлекательных продуктовых направлений для развития бизнеса АО «Соликамскбумпром» и разработке на основе этого вариантов (сценариев) развития предприятия.

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:

«В 2020 году АО «Соликамскбумпром» завершило реализацию программы развития, рассчитанной на период с 2005 по 2019 гг., поэтому возникла необходимость в определении дальнейшей стратегии. Программа развития АО «Соликамскбумпром» на период с 2021 по 2035 гг. будет направлена на повышение конкурентоспособности предприятия, в том числе за счет выпуска новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, импортозамещающей продукции, и должна предусматривать максимально эффективное использование имеющейся производственной инфраструктуры предприятия и лесных ресурсов Пермского края.

Поэтому сотрудничество АО «Соликамскбумпром» и ПАО Сбербанк в рамках разработки стратегии развития нашего предприятия и финансирования ее реализации нужно рассматривать как вклад в развитие отрасли в Пермском крае и в стране в целом.»

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день Сбербанк является надежным банком и партнером, доказательством чему служат подобные соглашения. Наш договор с АО «Соликамскбумпромом» показывает, что даже в текущих условиях бизнес-сообщество региона продолжает активно работать и развиваться на благо жителей Пермского края».