В Пермском крае будут судить водителя большегруза, который раздавил пешехода

Фото с места происшествия: группа ВКонтекте "ЧП Чусовой".

ДТП, жертвой которого стал пешеход и были разбиты три автомобиля произошло в Чусовом в сентябре этого года.

29-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем тягача с полуприцепом ехал по улице Ударника. На участке дороги как раз начинался спуск, в этот момент водитель обнаружил, что у машины отказали тормоза.

Мужчина пытался избежать столкновения с автомобилями на своей полосе и выехал на встречную. В результате врезался с двумя легковыми автомобилями и КАМАЗом с прицепом. А затем, возвращаясь на свою полосу, переехал пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 42-летний мужчина скончался на месте.

Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что ранее он более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.