Взять домой питомца из муниципального приюта в этом году решили более тысячи пермяков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более тысячи собак и кошек из муниципального ых приюта ов в этом году нашли новый дом и новых владельцев. - С 1 января по 30 ноября 2020 года новым хозяевам выдана 831 взрослая собака, 237 щенков, а также 85 кошек, - сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. – За это же время в муниципальные приюты поступило 1928 безнадзорных животных. Животных отлавливают только гуманным способом, после доставки в приют ветеринар проводит осмотр, при необходимости их лечат и стерилизуют. Затем здоровых и социализированных животных выдают новым хозяевам.

Щенки, выданные новым хозяевам, могут быть впоследствии бесплатно стерилизованы в муниципальном приюте. То есть новый владелец сможет сначала забрать щенка, вырастить его, а затем привезти в приют, где собаке проведут процедуру стерилизации за счет учреждения.

Напомним, в Перми действуют два муниципальных приюта для животных – на улице Соликамской и на улице Верхнемуллинской, открывшийся в мае этого года. В новом приюте создана специализированная площадка для выгула собак, волонтеры могут приезжать туда, чтобы погулять с животными.

- Одна из главных задач службы в следующем году – увеличение количества выданных животных. Также планируем максимально эффективно осуществлять отлов с применением новых технологий, - отметила директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Жанна Редлер.

В муниципальном приюте для безнадзорных животных можно бесплатно выбрать себе четвероногого друга. Чтобы забрать животное, необходимо иметь при себе поводок и паспорт.

Выбрать себе друга можно по фотографии – список лохматых «постояльцев» муниципальных приютов размещен в группе «ВКонтакте» муниципального приюта, а также на сайте учреждения. Также у МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных» существует официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Здесь сотрудники приюта рассказывают о повседневной жизни своих подопечных.