В Перми активисты придумали необычный способ укрывать саженцы деревьев от холода. Фото: Речка Зеленка.

Пермские активисты придумали необычный способ, чтобы защитить саженцы от холодов. Раньше саженцы деревьев прикрывали конусами из пленки, но креативные ребята решили попробовать сделать укрытие в виде интересной скульптуры, например, птицы.

Первый такой арт-объект - хранитель козьей ивы - появился в долине реки Зеленки, - сообщает сайт «Мой город Пермь». В планах у активистов - сделать как можно больше таких сооружений, чтобы защитить саженцы от холода и хулиганов, которые ломают молодые деревья.