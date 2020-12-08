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В Перми активисты придумали необычный способ укрывать саженцы деревьев от холода

Они изготавливают фигуры из пленки в виде животных
Анна Маркова
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В Перми активисты придумали необычный способ укрывать саженцы деревьев от холода. Фото: Речка Зеленка.

В Перми активисты придумали необычный способ укрывать саженцы деревьев от холода. Фото: Речка Зеленка.

Пермские активисты придумали необычный способ, чтобы защитить саженцы от холодов. Раньше саженцы деревьев прикрывали конусами из пленки, но креативные ребята решили попробовать сделать укрытие в виде интересной скульптуры, например, птицы.

Первый такой арт-объект - хранитель козьей ивы - появился в долине реки Зеленки, - сообщает сайт «Мой город Пермь». В планах у активистов - сделать как можно больше таких сооружений, чтобы защитить саженцы от холода и хулиганов, которые ломают молодые деревья.